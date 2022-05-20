ещё! выкл. сиськи
20.05.2022 10:14 | прочее от sgn | комментарии: 4  ↓ 

836x1080, 180 Kb / Джованни Гаспарро, монах, кисти, руки

Джованни Гаспарро, монах, кисти, руки

комментарии
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саныч | 20.05.2022 11:42
Рисовал красиво, но в его голове явно жил пиздец.
sgn | 20.05.2022 11:56
саныч (11:42), и не надейся. просто свою фишку нашёл - руки+много.
саныч | 20.05.2022 13:28
Рукофил )))
WWWolfy | 20.05.2022 15:11
просто не любил пуговицы застёгивать
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