ещё! выкл. сиськи
26.05.2022 07:15 | картинки от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
В Албании автобус попал в ДТП и умудрился застрять НАД РЕКОЙ — местным это так понравилось, что они не хотят его убирать и оставят автобус в виде моста.
1396x1023, 504 Kb / Автобус, река, мост

Автобус, река, мост

комментарии
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IRS12 | 26.05.2022 07:26
https://daily.afisha.ru/news/6 ... sdelat-most-ili-installyaciyu/
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