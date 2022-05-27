ещё! выкл. сиськи
27.05.2022 11:24 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 
тусовка в космо-стиле.
1280x1020, 187 Kb / космонавт, посадочная капсула, бассейн, Олдрин, Армстронг, Коллинз

космонавт, посадочная капсула, бассейн, Олдрин, Армстронг, Коллинз

комментарии
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Real McCoy | 27.05.2022 11:28
Возле капсулы точно - Олдрин, а значит на переднем плане - Армстронг, а чуть дальше - Коллинз.
sgn | 27.05.2022 11:41
Real McCoy (11:28), добавил
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