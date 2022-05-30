ещё! выкл. сиськи
30.05.2022 12:20 | ссылки от gresyr | комментарии: 3  ↓ 
Восстановление старого советского педального автомобиля | Old Soviet pedal car full Restoration

Снято очень круто.

реставрация, гараж, машина, ютуб

комментарии
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anchoras | 30.05.2022 12:37
Это шикарно. Спасибо за ролик (и за канал).
severum | 30.05.2022 12:41
ASMR :)
keke | 30.05.2022 13:09
Ссылки правильно класть в категорию "ссылки" (поправил).
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