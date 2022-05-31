ещё! выкл. сиськи
31.05.2022 10:00 | прочее от sgn | комментарии: 3  ↓ 

2457x926, 612 Kb / Солдатики ХАНОМАКА, миниатюры, Промокашка, Шарапов, Костя Сапрыкин, Кирпич, Горбатый, Карп, Манька, Фокс, место встречи изменить нельзя, стул, топор, пистолет

Солдатики ХАНОМАКА, миниатюры, Промокашка, Шарапов, Костя Сапрыкин, Кирпич, Горбатый, Карп, Манька, Фокс, место встречи изменить нельзя, стул, топор, пистолет

комментарии
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justgod | 31.05.2022 10:46
Включу режим зануды - Кирпич и Костя Сапрыкин - одно лицо, Горбатый - он же Карп, Шарапов среди фигур отсутствует.
Правильный порядок представленных фигур: Промокашка, Кирпич, Жеглов, Горбатый, Облигация, Фокс.
sgn | 31.05.2022 10:49
justgod (10:46), я может чего не понимаю - то я уже сто лет как поправил.
режим зануды должен был знать, что в тэги включается всё, что поможет опознать картинку.
vaillant | 31.05.2022 12:12
justgod (10:46), Аблигация)
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