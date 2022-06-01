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02.06.2022 09:12 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Эмбер Херд признали виновной в клевете на Джонни Деппа

Суд присяжных присудил $15 млн компенсации актеру Джонни Деппу по иску о клевете против его бывшей жены Эмбер Хёрд. По мнению присяжных, актриса опорочила своего бывшего супруга, передает Reuters.

https://www.rbc.ru/society/01/ ... /2022/6297be0d9a79475cf3dcd252

Mmh ha ha ha

Эмбер Херд, Джонни Депп

комментарии
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WWWolfy | 02.06.2022 09:36
Она просто кю!
kikoS | 02.06.2022 15:17
Ну, и чо будем делать?
Polina | 02.06.2022 15:45
они так развлекаются
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