ещё! выкл. сиськи
07.06.2022 16:21 | интересное от саныч | комментарии: 11  ↓ 
Лучшие кухни мира, июнь 2022.
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978x1085, 185 Kb / кухни, рейтинг, 2022

кухни, рейтинг, 2022

комментарии
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Cyrilus | 07.06.2022 16:34
Не знаю ни одного румынского блюда.
crts | 07.06.2022 16:41
Cyrilus (16:34), мамалыга, плацинда?
mr.bsa | 07.06.2022 16:42
Cyrilus (16:34), вас просто не ткнули носом, вот бля румынская кухня)
eungenue | 07.06.2022 17:32
Ожидаем список композиторов, писателей, хирургов, ученых.
С Менделеевым вот только неловко - столько буков…
mr.bsa | 07.06.2022 18:02
eungenue (17:32), неловко или столько буков, определитесь уже
пересмешник | 07.06.2022 19:13
У пиндосов чё, национальная кухня есть?
garry_stanis | 07.06.2022 19:20
Инопланетяне составляли? Верю им.
Real McCoy | 07.06.2022 20:18
пересмешник (19:13), внезапно - да. Всё, что можете представить себе, например, из картошки, кукурузы и тыквы - чисто американская кухня. Плюс много ещё чего не заимствованного, а появившегося в Америке.
Cyrilus | 07.06.2022 20:42
crts (16:41), и за такие специалитеты целое четвёртое место?
Cyrilus | 07.06.2022 20:44
Возможно, здесь имеется в виду не кухня, а качество жрачки в заведениях?
Polina | 07.06.2022 21:33
Cyrilus (20:44), ну вряд ли
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