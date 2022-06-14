ещё! выкл. сиськи
14.06.2022 13:13 | картинки от WWWolfy | комментарии: 1  ↓ 

450x536, 55 Kb / Макдональдс, вкусно и точка, Макдоналдс, McDonalds, вкусно, бургер, дерьмо, розетка, таракан

Макдональдс, вкусно и точка, Макдоналдс, McDonalds, вкусно, бургер, дерьмо, розетка, таракан

комментарии
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mr.bsa | 14.06.2022 17:55
Это криль или креветка из "красти краб". Вымысел весьма соплив.
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