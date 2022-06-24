ещё! выкл. сиськи
24.06.2022 11:41 | ссылки от gresyr | комментарии: 5  ↓ 
Быки - моё почтение.





коррида, быки

комментарии
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tuslin | 24.06.2022 11:46
Бараны смотрят на быков
gall | 24.06.2022 13:48
Жалко животных
gresyr | 24.06.2022 16:18
gall (13:48), Те которых городские гоняют им ничего не будет. Просто назад загоняют. Убивают только на профессиональной корриде.
gresyr | 24.06.2022 16:19
supershmel | 24.06.2022 18:22
всё время хочу увидеть как этих типов пидорасит в мясо, но только пару таких пикч видел
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