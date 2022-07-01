ещё! выкл. сиськи
01.07.2022 20:10 | сиськи от akel | комментарии: 2  ↓ 

1280x743, 114 Kb / Голая, вода, кудри, верёвка, фотографии, прищепки

Голая, вода, кудри, верёвка, фотографии, прищепки

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 01.07.2022 21:59
Пиздец современные фотографы! Да кто так снимки, да ещё на ДЕРЕВЯННЫЕ прищепки сушить вешает???? Миллениалы, блядь, которые только цифровые фото застали. Убил бы!
Ладно, если деревянные, то за самый уголок, а тут пиздец пиздеццкий - за само изображение.
Фотографу хуй в жопу затолкать по самое горло, а баба, а что, баба? Баба нормальная, ебабельная.
DimaS | 01.07.2022 22:01
Суки... забыли, блядь, что есть такая вещь, как глянцеватель, для просушки фото.
https://cache3.youla.io/files/ ... 4/58f4c2a72756ba67d350d196.jpg
Пидарасты!!!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123048 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 173 / 291| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer