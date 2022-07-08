ещё! выкл. сиськи
08.07.2022 19:51 | сиськи от supershmel | комментарии: 5  ↓ 

сиськокубы

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supershmel | 08.07.2022 19:51





Polina | 08.07.2022 20:27
а вот это вот всепоглащающее нытье про "должен обеспечить женщин. должен. мужик должен..", это какой-то тренд? раньше, помню, такой проблемы не было. все работали и не парились, или если женщина не работает(ла), то тоже потому, что так семье удобно (муж дюже зарабатывает, - просил, чтобы жена побыла дома, побольше за детьми, домом и собой присмотрела). а сейчас вообще все вкалывают и при этом гораздо больше вот этого вот дерьма про "я бедный-нещастный, деуки ободрали, жена на спермяка денег у мну отобрала, я тут в ипотеку должен, всем блять должен, себе тоже, я должен, ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН (истерия-ааа, дооолжееенн!!!.... Или я чего-то не догоняю?
supershmel | 08.07.2022 20:43
Polina (20:27), ну я с другой дорожкой не увидел, я как бы обычно кубы за видео скидываю.
ЗЫ я сам малой очень, но по сказаниям типов 40+ можно было любую бабу поиметь за лифон с косточками. а за парфюм не от красной москвы) вообще кастинг вудман начинался если по новым стандартам.
ИМХО со стороны смотря на этих типов они через одного кто на гитаре играет, кто поёт, кто анекдоты травит 24/7. видимо это все и помогало, ведь из развлечений было говно палкой пинать. а сейчас типы без талантов развлекухи как например я и тянки я сложная короче не такая две сиси и пися)
Polina | 08.07.2022 23:34
supershmel (20:43), красноречивый ты наш! )
Polina | 09.07.2022 00:16
supershmel (20:43), а да, - ты уже 8 лет говоришь что ты малой, причем очень ;)
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