11.07.2022 22:44 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓ от Есть у меня друг. Он пишет всякие интересные тексты. Нам на радость, врагам на страх. Или всем на радость. Очень хорошо пишет, смешно и умно. А как мы узнаём, что наш сетевой труд ценят? Правильно — лайки. И если их много, есть определенное чувство, теплое такое и приятное. Как после хорошего бурбона в холодный день.



Короче — пишет он. Много букафф. Очень. Встречаемся — говорю, как хорошо написал. Да, отвечает, только вот уже 24 часа, а только 23 лайка. Странно. Я говорю — ты картинку пробовал добавлять? Он такой — зачем, это же рассказ. Я говорю — дык ведь научный факт — картинка помогает с лайками. Не верит. Я говорю — попробуй, от тебя не убудет.



Встречаемся через неделю. Ну как, говорю. Он — не поверишь, длинный рассказ разместил, и картинку — 54 лайка за 10 часов. Вот, говорю, а ты не верил. А на картинке что? Как что, удивляется — закат, горы. Рассказ же о путешествии. Эх, говорю, что же ты. Ты жопу размести, да побольше. Он в ужасе — да ты что, да как же, рассказ же серьезный. Я говорю - ты не горячись, ты попробуй. Ушел такой, головой качает.



Встречаемся опять. Он в недоумении. Ты знаешь, говорит, я ведь попробовал. Такую нашел симпатичную жопу, и рассказ — о молодости и мыслях. 72 лайка за 3 часа. Сам не верю, говорит, не понимаю. Да, отвечаю, это сложный научный факт. Он говорит - ты знаешь, как-то обидно. Ведь тот же рассказ, и вот картинка с жопой — и такой успех. Ты не спеши, говорю. Ты в следующий раз размести жопу без рассказа. Он обиделся, уходить решил. Я ему вслед — да ты не руби сплеча, ты подумай. Ведь наш успех в чем тут измеряем — правильно, в лайках.



Увиделись вот давеча. Сидим, пьем горькую. Я говорю — как, пробовал? Он мне — ты о чем? Я говорю — ну это, картинку жопы без рассказа. Мы еще приняли по 200 за будущее, и он вдруг — а давай. Разместил. Мы еще по одной за горизонты, проверяем телефоны. А там 129 лайков за 15 минут, и обсуждение уже комментариев на 40. Кто-то кого-то даже успел фашистом назвать. Он протрезвел даже. Сидел такой, долго думал. Я надеюсь, он не перестанет рассказы писать. Они хорошие. Но наука — штука упрямая.

Val Doc Sudakin, картинка, попа

