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14.07.2022 02:26 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Гидра — это группа мелких беспозвоночных с мягким телом, немного похожим на медузу. Как и Turritopsis dohrnii, гидры могут жить вечно. Эти беспозвоночные в значительной степени состоят из стволовых клеток, которые постоянно регенерируют путем дублирования или клонирования. Гидры не живут вечно в естественных условиях из-за хищников и болезней, но без внешних угроз они могли бы быть бессмертными.
1920x1276, 33 Kb / гидра, бессмертие

гидра, бессмертие

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