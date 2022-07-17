ещё! выкл. сиськи
17.07.2022 16:35 | сиськи от sgn | комментарии: 2  ↓ 

811x779, 165 Kb / медсестра, стетоскоп

медсестра, стетоскоп

комментарии
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DimaS | 17.07.2022 19:42
Что эта дура в животе слушает?
sgn | 17.07.2022 21:53
DimaS (19:42), - а почему повязка на ноге? - сползла.
слушала грудную клетку, но отвлеклась и ползёт вниз. Взрослые мальчики сами догадаются, мальеньким и не надо знать.
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