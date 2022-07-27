ещё! выкл. сиськи
27.07.2022 18:51 | сиськи&киськи™ от mr.bsa | комментарии: 1  ↓ 
Художник нарисовал картину и относит ее в галлерею на продажу.
Галерист его спрашивает:
-Как называется картина?
-"Я в Тюмени"
-Понятно, а кто эти голые тела?
-Это моя жена и мой сосед...
-А где же тогда вы?
-В Тюмени ©
657x642, 43 Kb / искусство,художник,искромётно,картина

искусство, художник, искромётно, картина

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
draeb | 27.07.2022 20:23
Ленин в Разливе
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123299 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 191 / 287| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer