27.07.2022 18:51 | сиськи&киськи™ от mr.bsa | комментарии: 1 ↓ от Художник нарисовал картину и относит ее в галлерею на продажу.

Галерист его спрашивает:

-Как называется картина?

-"Я в Тюмени"

-Понятно, а кто эти голые тела?

-Это моя жена и мой сосед...

-А где же тогда вы?

-В Тюмени ©

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