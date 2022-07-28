ещё! выкл. сиськи
28.07.2022 22:45 | сиськи от Polina | комментарии: 6  ↓ 

678x1000, 122 Kb / женщина, тату, украшение, иероглиф, прилавок, окно, решетка

женщина, тату, украшение, иероглиф, прилавок, окно, решетка

комментарии
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DimaS | 28.07.2022 23:06
Так то во всём хорошА - грудь высокая, форма отличная, бёдра крепкие, налитЫе, но чувствуется какая-то искусственность в фото.
Polina | 28.07.2022 23:10
DimaS (23:06), фотошоп, наверное? )
DimaS | 28.07.2022 23:13
Polina (23:10), нет, наверное что-то другое, макияж, что ли.)))
Polina | 28.07.2022 23:51
DimaS (23:13), ярковат, да. может еще слишком постановочное настроение, сказочность. сзади холодные, сине-голубые тона, а спереди жаркие, красно-коричневые и этот резкий переход, и сильно насыщенные цвета, создают эту искусственность
Лелик | 29.07.2022 00:15
Вы тут обсуждайте, а я заберу ее отшлепать.
DimaS | 29.07.2022 00:23
Лелик (00:15), верни взад, мы ешшо не договорили!
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