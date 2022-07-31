ещё! выкл. сиськи
31.07.2022 10:42 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 

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разговоры

комментарии
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Антас | 31.07.2022 10:50
Когда пишешь «еб ться» вместо «ебаться» боженька все равно все видит, просто теперь он думает, что ты ссыкло.
sgn | 31.07.2022 11:48
Антас (10:50), 1. боженька со строчной буквы - богохульство и ОЧВ. Только с Заглавной/Большой.
2. Пишут так, чтобы к публикующему источнику не прикапывались по статьям 4 и 13.21, ну и попутно те, кому мат режет глазки.
3. Бога, как наказующего перста, не существует. Боятся его только адепты сект, которые считают, что Богу есть до них какое-то дело.
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