ещё! выкл. сиськи
31.07.2022 11:50 | интересное от mr.bsa | комментарии: 4  ↓ 
Самый большой камин в котором на вертеле можно поджарить целого быка, находится в рыцарском зале замка Мон-Сен-Мишель Франция.
1024x668, 139 Kb / сент-коломб,франция,замок,люди

сент-коломб, франция, замок, люди

комментарии
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tuslin | 31.07.2022 12:21
Камин чтобы жечь пежо и ситроены
mr.bsa | 31.07.2022 12:33
tuslin (12:21), bingo)
болт | 31.07.2022 13:21
Вот из-за таких каминов в средние века в Европе и повырубали все леса.
supershmel | 31.07.2022 16:01
зачем жарить быка в камине ебанутые чтоле
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