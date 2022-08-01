ещё! выкл. сиськи
01.08.2022 13:01 | картинки от sgn | комментарии: 6  ↓ 

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смешно пошутить

комментарии
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Damsel | 01.08.2022 13:33
одно другому не мешает
sgn | 01.08.2022 14:28
Damsel (13:33), мешает.
и даже в процессе:
- добро пожаловать в органы, сынок.
- разрешите войти.
- ну... чем бог послал.
- мне только спросить.
Damsel | 01.08.2022 14:55
sgn (14:28), так смешно шутить надо )
sgn | 01.08.2022 15:04
Damsel (14:55), во-первых, после смеха как правило тяжело продолжать секс женщине. во-вторых - об этом и шутка.
IRS12 | 01.08.2022 15:14
sgn (15:04), У вас час?
Damsel | 01.08.2022 15:20
sgn (15:04), откуда такие научные данные о тяжелом продолжении после смеха?
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