ещё! выкл. сиськи
03.08.2022 11:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Музыкальный теле-комбайн Fidelity AVS2000. Великобритания, 1985
800x780, 159 Kb / телевизор, проигрыватель, пластинка, винил, кассета

телевизор, проигрыватель, пластинка, винил, кассета

комментарии
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Mullets | 03.08.2022 11:12
Добавил таги
Baklazhan | 03.08.2022 11:15
Крутая вещь...
akel | 03.08.2022 12:05
Кассеты долго не жили с таким МЦ.
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