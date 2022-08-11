11.08.2022 21:54 | картинки от sgn | комментарии: 1 ↓ от Творческое объединение «Банда Мастеров» -- Сергей Гуленков

Это изделие ценно не только, как творческий экспонат, но и своей историей. Секс-шоп у меня через дорогу, думаю - быстренько зайду куплю, сэкономлю время. И уже зайдя смелыми шагами в магазин понял, что не очень понимаю как сказать продавцу - а что мне нужно, так, чтоб на меня ниче плохого не подумали. А за прилавком оказалась крайне миловидная девушка, лет 25-ти (красиваяяя) и я как язык проглотил... Она на меня смотрит, поздоровалась и спросила что мне подсказать. Я уже сразу начал краснеть... Опустил глаза в пол... И еле выдавил:

- Мне затычка нужна... В ж*пу которая...

Выражение лица девушки стало из серии "Уиии какой лапочка" И она спросила:

- А вам какого размера?

Тут важно понимать, что мне под гравировку чем крупнее предмет, тем удобнее его обрабатывать, и я брякнул:

- Самую здоровую какая у вас есть!

Выражение лица девчонки было просто бесценно. И она с торжественным видом выложила на прилавок такую здоровую затычку, что я даже не подозревал что настолько крупные бывают. И тут она меня добила:

- Если вы давно этим занимаетесь, то вам должно подойти!

Я хотел сгореть и провалиться одновременно. Краснея и заикаясь я попросил другую - сильно поменьше, и быстро расплатившись почти выбежал из магазина.

Смеркалось. Я шел домой через свой большой зеленый двор, сжимал в руке анальную пробку, и представлял, каким брутальным гомосеком выглядел в глазах красотки - продавщицы...

затычка

