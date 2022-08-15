ещё! выкл. сиськи
15.08.2022 22:29 | прочее от mr.bsa | комментарии: 10  ↓ 
С днём археолога!
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Культурный слой
596x380, 106 Kb / изыски,кофе,икра,хлеб,лимон,тарелка

изыски, кофе, икра, хлеб, лимон, тарелка

комментарии
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Polina | 15.08.2022 23:31
а что за жидкость в кружке?
Real McCoy | 16.08.2022 10:38
Polina (23:31), судя по тому, как обошлись с икрой - растворимый нескафе
mr.bsa | 16.08.2022 11:15
Polina (23:31), жидкость
Polina | 16.08.2022 15:36
Real McCoy (10:38), запивать бутер с черноикрой остывшей кофежидкостью... ммм...
mr.bsa | 16.08.2022 17:22
Polina (15:36), вы жрать собрались)
Polina | 16.08.2022 17:42
mr.bsa (17:22), собралис, да! ) только вот теперь эта категория скорее "прочее", чем "иное" )
mr.bsa | 16.08.2022 17:46
Polina (17:42), так и напиток по цвету не всегда кофе) или понты ваше всё
mr.bsa | 16.08.2022 17:57
Polina (17:42), иное в отношении ленты с картинками, хвост отгрызёшь в своей правоте)знакомо)
Polina | 16.08.2022 18:36
mr.bsa (17:46), не, не всё). да я и не утверждала, что это кофе, спросила, что это за жидкость такая
Polina | 16.08.2022 18:39
mr.bsa (17:57), дело не в моей правоте, я лишь стараюсь следовать правилам блога на блоге. не пойму, почему этот пост "иное"? что в нем пошлого, или альтернативного? пусть рассудят редакторы
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