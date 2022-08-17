ещё! выкл. сиськи
17.08.2022 15:48 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 

1600x669, 513 Kb / поезд, вагон, плацкарт, разрез

поезд, вагон, плацкарт, разрез

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
mr.bsa | 17.08.2022 16:55
ещё там проезжают суровые дядьки от которых кровь в венах стынет... О-о)
Polina | 17.08.2022 17:59
не знаю почему, может из детства пошло, но обожаю ездить на поезде. самолет - это, конечно же, престижнее и, мол, не моветон, но мне они не нравятся. боюсь их. а вот в поезде ништяк - можно ехать, укачиваться, дрыхнуть сколько захочешь и когда захочешь, жрать как не в себя и с заглумным видом смотреть на мелькающие мимо деревья. даже запах поезда нравится.главное выкупить полностью купе и наслаждаться этими 1-2 сутками, превращаясь на это время в призрак с полузакрытыми глазами и вагонной кружкой в жд подстаканнике в руке
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123631 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 197 / 290| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer