ещё! выкл. сиськи
21.08.2022 10:31 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 2  ↓ 
День Воздушного Флота (третье воскресенье августа)
https://blog.stanis.ru/imgs/91659_2.jpg

21, 08, 2022

комментарии
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KIKOs | 21.08.2022 11:08
хуйня... сиськи силиконовые.
Nick7rus | 21.08.2022 12:08
О, точно. У меня даже запись в трудовой в этот праздник есть в честь оного
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