ещё! выкл. сиськи
22.08.2022 12:23 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 
немножко алаверды по спорам про адекватности.
парни, берегитесь еды... :)
827x527, 46 Kb / сосиски, приворот

сосиски, приворот

комментарии
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Marcovich | 22.08.2022 13:08
..это п#ц товарищи! она лучше бы мозги себе купила вместо тачки
supershmel | 22.08.2022 13:24
надо сначала туда закваски положить ака подзалупный творожок и уже потом мариновать. шот баба не опытная
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