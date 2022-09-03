ещё! выкл. сиськи
03.09.2022 13:39 | сиськи&киськи™ от supershmel | комментарии: 8  ↓ 

1600x1211, 541 Kb / полотенце, унитаз, девушка, зубная, щётка, тюрбан

полотенце, унитаз, девушка, зубная, щётка, тюрбан

комментарии
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Moveton | 03.09.2022 13:46
Что ж она считает?
DimaS | 03.09.2022 13:57
Moveton (13:46), поправил орфографию. Насекомое же!
Marcovich | 03.09.2022 13:57
Говорил же-что будет если женсчине не дали инструкцию -конкретно пользования сантехникой. Страшно подумать, как она ванну использует! все должно быть регламентировано, а то..:)
DimaS | 03.09.2022 13:59
Marcovich (13:57), да какая там инструкция то??? Встал под душ, намылился, поссал, смыл, вышел.
supershmel | 03.09.2022 14:18
DimaS (13:57), )))
Marcovich (13:57), котика ищет. ты вот не нашёл
Marcovich | 03.09.2022 14:55
supershmel (14:18), какого ..? говорю бросай курить -чудишь. у меня с ориентацией все в порядке.
supershmel | 03.09.2022 15:48
Marcovich (14:55), на жопу слева глянь, очки накинь
Damsel | 03.09.2022 15:58
supershmel (15:48), сиськи&киськи
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