ещё! выкл. сиськи
04.09.2022 18:24 | картинки от sgn | комментарии: 6  ↓ 

1920x1920, 609 Kb / сентябрь, август, погода, смена

сентябрь, август, погода, смена

комментарии
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gall | 04.09.2022 18:40
Fiona Gallagher ?
WWWolfy | 04.09.2022 18:49
3е сентября, так то
sgn | 04.09.2022 18:53
WWWolfy (18:49), 4-е
supershmel | 04.09.2022 19:03
WWWolfy (18:49), у тебя сообщение 4-ым подписано)
sgn | 04.09.2022 19:34
supershmel (19:03), по-моему кто-то прое... 3-е сентября. Ну я-то хотя бы перевернул третьего календарь в прямом смысле.
Polina | 04.09.2022 19:40
sgn (19:34), мы проебали! ))) никуда не ходили ни 1-го, ни остальные. школу (линейку на холоде, на улице и поднятие флагов яких-то с дарением веников) пропустили. только с завтра у нас сентябрь начнется :)
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