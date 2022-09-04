ещё! выкл. сиськи
04.09.2022 21:10 | картинки от sgn | комментарии: 9  ↓ 

2000x1702, 142 Kb / бараны, стадо, sgn

бараны, стадо, sgn

комментарии
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Marcovich | 04.09.2022 21:25
Агонь! ;)
Marcovich | 04.09.2022 21:39
та самая техника?
KIKOs | 04.09.2022 21:49
за последние дни шаганэ выдал достойный пост!
Marcovich | 04.09.2022 21:57
KIKOs (21:49), да чо вы. нормальные были! (_!_) тут выше крыши
Polina | 04.09.2022 22:20
Marcovich (21:57), батенька, они-то нормальные, да только слишком много, сразу и долго )
Marcovich | 04.09.2022 22:45
Polina (22:20), голых жопсов тоже скопом запускают многие:)
Polina | 04.09.2022 22:50
Marcovich (22:45), да, ты прав. тут даже было дело и скублись по этому поводу, особенно с Шевцовым. его уже давно здесь нет, может ты наблюдал раньше этот блог, до того как зарегистрировался и понимаешь о ком я
Marcovich | 04.09.2022 23:07
Polina (22:50), бррр какая фамилия. Неа, не застал, но если он такой же, как знаю еще с такой , то П#ц. Там на входе просто в бубен надо давать (читатель-нихуа не писатель и бегает нихай). Скандалиссимо на бис?
anchoras | 04.09.2022 23:29
Marcovich (23:07), шевцовщина долгое время было именем нарицательным на блоге. Фото на особенных любителей, так сказать: отъявленная постановочность, вылизанность, зафильтрованность глянца. Зачастую с силиконом по самое не балуй.
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