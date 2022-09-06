ещё! выкл. сиськи
06.09.2022 21:40 | картинки от sgn | комментарии: 1  ↓ 

515x559, 106 Kb / святой, атеист

святой, атеист

комментарии
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Marcovich | 06.09.2022 21:49
кто его и когда причислил к святым?) патриарх и фсе
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