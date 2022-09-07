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07.09.2022 23:12 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Палласит
Класс в типе железно-каменных метеоритов. Представляют собой железно-никелевую основу с вкраплениями кристаллов оливина. Названы в честь академика П. С. Палласа, описавшего его как самородное железо.
1200x797, 220 Kb / метеорит, палласит, фукан

метеорит, палласит, фукан

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