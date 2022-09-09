ещё! выкл. сиськи
09.09.2022 22:15 | картинки от sgn | комментарии: 8  ↓ 

1280x1280, 600 Kb / плита, календари, сковорода

плита, календари, сковорода

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 09.09.2022 23:22
Marcovich (23:04), :)))
Polina | 09.09.2022 23:37
насколько тихий человек здесь живет. у него календари с разницей в годах каких и он их не может выкинуть, он так религиозен, преклОнен. при этом эти календари совершенно за эти годы не испортились от использования плиты, приготовления еды. здесь чаще варят, чем жарят.человек очень чистоплотен и скромен. достаток его небольшой. в годах
Murrzik | 10.09.2022 08:32
Polina (23:37), если там мелким шрифтом анекдоты напечатаны, я бы тоже не выбросил
supershmel | 10.09.2022 11:42
Murrzik (08:32), с возрастом или мозги слабеют или страх перед божьей прокуратурой накатывает. даже говно налепное на яйца в виде крестиков ебальников святых выкинуть сложно. кроме как уговорить в отдельный пакет складывать ничего не вышло
Polina | 12.09.2022 01:51
supershmel (11:42), окостенивают в своих взглядах, видении мира к этому возрасту, уже не переделаешь
sgn | 12.09.2022 09:42
хренасе. в иное переместили... чот реально зря вернулся, похоже.
Лелик | 12.09.2022 09:45
sgn (09:42), возможно, когда убирал таг "яичница", случайно тыкнул. Пардон, пальцы большие, а телефон маленький.
sgn | 12.09.2022 10:05
Лелик (09:45), а. ок.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123876 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 180 / 293| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer