ещё! выкл. сиськи
11.09.2022 16:48 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
100 джедаев - 2 ситхов = 2 ситха.
Значит ли это, что видя ситхов, у джедаев начинается эффект штурмовика?

SW, Star Wars, Китай, Звёздные войны, ситхи, джедаи, эффект штурмовика

комментарии
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supershmel | 11.09.2022 20:42
не понял
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