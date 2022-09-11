ещё! выкл. сиськи
11.09.2022 22:04 | прочее от Polina | комментарии: 2  ↓ 
Хризоколла в малахите.
1600x1262, 242 Kb / хризоколла, малахит, минерал, камень

хризоколла, малахит, минерал, камень

комментарии
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tuslin | 12.09.2022 01:17
Геолог?
Polina | 12.09.2022 01:44
tuslin (01:17), нет. просто для себя немного интересуюсь этой темой
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