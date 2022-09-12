ещё! выкл. сиськи
12.09.2022 06:09 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Художники И.А. Ганф, А.И. Черномордик, 1929 год.
865x1134, 254 Kb / праздник, понедельник, сссср, плакат, рисунок, кровать, дым, труба, бездельник, Ганф, Черномордик

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