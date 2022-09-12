ещё! выкл. сиськи
12.09.2022 18:04 | прочее от Polina | комментарии: 6  ↓ 

1400x933, 558 Kb / Лофотенские острова, мост, дорога, горы, Норвегия, снег

Лофотенские острова, мост, дорога, горы, Норвегия, снег

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 12.09.2022 18:29
Вот умеют же в дороги в Норвегии. Эх...
Polina | 12.09.2022 18:53
DimaS (18:29), потому как гос. средства в таких странах тратятся на людей, страну, инфраструктуру, удобства, образование, медицину, науку, не на хуйню всякую...
anchoras | 12.09.2022 19:19
Polina (18:53), по-твоему, это какая-то хуйня? https://en.wikipedia.org/wiki/Dilbar_(yacht) Я возмущён!
Polina | 12.09.2022 19:23
anchoras (19:19), неее! я не про это! я о том, что когда до хера денег, не с соседом биться надо идти, а свой "дом" обихаживать, пестовать и людей, что живут в нем
anchoras | 12.09.2022 19:24
Polina (19:23), а как же "превентивно не дать противнику ударить первым?" Причём, нацистам этого не дать.
Polina | 12.09.2022 19:30
anchoras (19:24), не обсуждай это здесь, а то забанят. и этот коммент удали здесь, а в личку пиши, если хочется обсудить
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123893 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 209 / 295| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer