ещё! выкл. сиськи
13.09.2022 07:14 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Не понимаю вашего этого "не одеть, а надеть".
Какая разница, ведь настоящий мужик всегда сможет надеть свою девушку!
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