ещё! выкл. сиськи
14.09.2022 20:52 | картинки от sgn | комментарии: 6  ↓ 

1280x1280, 544 Kb / иконки, триптих, авто, спасение, ремень

иконки, триптих, авто, спасение, ремень

комментарии
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Polina | 14.09.2022 20:55
всё это есть, только в механическом варианте. когда не присегнута, будет ныть и ныть, что не пристегнулась, что муляж впереди, что скорость не та, ....
Polina | 14.09.2022 20:56
даже когда назад сдаешь, экран там всё показывает )
Лелик | 14.09.2022 20:57
Polina (20:55), под сиденьем выдергиваешь маленький разъем и ныть на ремень перестает, делов то.
kikOS | 14.09.2022 21:00
Лелик (20:57), не, пусть лучше скулит
Polina | 14.09.2022 21:09
Лелик (20:57), kikOS (21:00), да, пусть лучше так )
sgn | 14.09.2022 21:29
Лелик (20:57), ха. да просто застёгиваешь, а потом садишься. знаешь сколько в каршерах встречал. :))))
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