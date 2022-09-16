ещё! выкл. сиськи
16.09.2022 15:49 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

604x424, 86 Kb / тётя, крестик, атеисты, троллинг

тётя, крестик, атеисты, троллинг

комментарии
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olgovi4 | 16.09.2022 16:00
Семья долба&#235;бов, а не атеистов.
KIKOs | 16.09.2022 16:05
olgovi4 (16:00), ага.. креста на них нет))
sgn | 16.09.2022 16:22
olgovi4 (16:00), это слова отсюда:
"она жжёт, жжёт нас! Мы вас просим... гадкие эльфы свили её! Снимите её с нас!"
keke | 16.09.2022 16:47
sgn (16:22), просто тётя не смотрела Властелин Колец :) ну или не фанат Толкина.
Ну и еще потешаться над чужой религией так себе история, надо просто знать меру. Отсылка то сама по себе хорошая. А вот контекст утерян.
KIKOs | 16.09.2022 17:01
рука-лицо))))
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