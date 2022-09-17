ещё! выкл. сиськи
17.09.2022 08:10 | картинки от sgn | комментарии: 4  ↓ 

604x604, 125 Kb / окно облака, тучи, искренность, надпись

окно облака, тучи, искренность, надпись

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
MsGata | 17.09.2022 08:31
Ничего так.. жизнеутверждающая надпись! Внизу не пойму что-то ли подписант, то ли ответ кому адресовано:))))
Лелик | 17.09.2022 09:04
MsGata (08:31), это @Bob Tot отписался
MsGata | 17.09.2022 09:11
Лелик (09:04), не поняла) подписался??
Лелик | 17.09.2022 12:02
MsGata (09:11), именно отписался. Это его визитка. Ты его просто не застала. Надеюсь он не на долго отлучился.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123951 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 194 / 300| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer