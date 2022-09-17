ещё! выкл. сиськи
17.09.2022 18:38 | картинки от sgn | комментарии: 9  ↓ 

604x783, 132 Kb / опытная девушка

опытная девушка

комментарии
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Polina | 17.09.2022 18:58
прямо про мою подругу ))
MsGata | 17.09.2022 19:00
Ну так себе опыт вам скажу.. а где полосатые дорожки напольные, где салфетки крестиком?:Р
Polina | 17.09.2022 19:22
MsGata (19:00), ну да .. , никогда не делала этого и вот нет желания, почему-то. подруга не понимает, а я у нее иногда покупаю, когда надо мне, или меняю на козье молоко, или домашние яйца )
Baklazhan | 17.09.2022 19:45
Вот это женщина.....
MsGata | 17.09.2022 19:52
Polina (19:22), я тоже, хоть и люблю готовить, к заготовкам равнодушна) у тебя целое хозяйство?!
akel | 17.09.2022 20:28
Это не про девушку, а про женщину.
Polina | 17.09.2022 20:56
MsGata (19:52), да. у меня козы, куры, гуси, утки. свой дом. живем в пригороде. тоже готовить люблю, но не заготовки, ни разу не было желания их делать. хотя когда муж на праздничный стол требует маринованных грибов, то на быструю маринацию, за сутки (меньше даже) способна. ты замужем?
MsGata | 17.09.2022 22:12
Polina (20:56), пара попыток в прошлом, возможно это не для меня)
MsGata | 17.09.2022 23:03
Polina (20:56), Респект тебе, с таким хозяйством! Да быстро замариновать овощи и тп это другое:)
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