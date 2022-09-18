ещё! выкл. сиськи
18.09.2022 18:19 | картинки от sgn | комментарии: 11  ↓ 
смотрите чо на алишке нашёл.
800x800, 71 Kb / туфли, каблуки, сердце

туфли, каблуки, сердце

комментарии
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Polina | 18.09.2022 18:27
ну охуеть теперь! )
ты глянь еще какие приблуды затейливые они там продают! ))
MsGata | 18.09.2022 18:35
Интересно из чего каблук? :) я вот обнаружила, что всякие затейливые бельишки, что на эро-моделях почти все с алика:))))) естессно синтетика, но с др стороны это же не на день)
sgn | 18.09.2022 18:52
Polina (18:27), ну чтобы вот так сердце типа топтать....

MsGata (18:35), самое интересно, что сами тапки из натуральной коровы. А вот сердечки, по ходу, из пластика, и резиновая в цвет красная накладка чтобы не скользило.
Damsel | 18.09.2022 18:55
sgn (18:52), по-своему интерпретируют люкс
https://www.loewe.com/eur/en/w ... /sandals#capds-product-index-5
MsGata | 18.09.2022 19:51
sgn (18:52), у китайцев хорошая кожа вся почти с коровы. Вообще китайские вещи делятся на 2 категории -фабричный китай и подвалы на коленке. Первая по качеству зачастую переплюнет оригинал (сравнивала финскую одежду и другие), по деньгам дешевле оригинала. Наколеночные понятно:) на шухе (в простонародье шанхайка-китайские рынки, типа садовода, особенно много в восточной части страны) можно найти обе категории товаров. Шухи в виде тц прикольные-идешь по бутикам, а там женское белье,соседний-шины)))
MsGata | 18.09.2022 20:00
sgn (18:52), купальники все равно почему-то никто лучше итальянцев так и не научился шить..
Polina | 18.09.2022 20:26
MsGata (20:00), у меня есть 2 дорогущих итальянских купальника, лет 8 назад покупала их, чтобы в доминикану съездить (тогда полной еще была от родов и гр. кормления), полностью синтетика, но купальники и не надо из нат. тканей делать. отличные, в общем!
Polina | 18.09.2022 20:31
Damsel (18:55), спасибо! интересный выбор.
sgn (18:52), пиздострадания! это просто обувь, никто там настоящего сердца не топчет, хоспадее!
али-экспресс - минус ему, если речь касается одежды, обуви и тканей. и мое мнение не изменится. дешевые запчасти не на долго там норм. вообще дурное место, больше туда ни ногой!
MsGata | 18.09.2022 20:32
Polina (20:26), везет что живой.. у меня один из первых раздельный с вышивкой на белом почил с миром от соленой воды и больше ничего похожего с вышивкой не нашла((( другие есть, но не теряю надежды найти!
Polina | 18.09.2022 20:40
MsGata (20:32), с вышивками не видела. может сайт есть?
MsGata | 18.09.2022 20:51
Polina (20:40), с виду просто- белый верх с розовой вышивкой и розовый низ. Но название фирмы на бирке утеряно(, и я не нашла нигде ничего похожего. Брался не в мск, в магазине где множество марок
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