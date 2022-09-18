ещё! выкл. сиськи
18.09.2022 19:11 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

604x526, 73 Kb / тату

тату

комментарии
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MsGata | 18.09.2022 19:36
У кого из тех, кто на бложике, есть тату?)
Polina | 18.09.2022 20:48
MsGata (19:36), у меня
MsGata | 18.09.2022 20:55
Polina (20:48), не буду спрашивать где) интересует, что собой представляет-узор или надпись?
Polina | 18.09.2022 21:11
MsGata (20:55), на левойм плече стоит с большими, темными крыльями, как у летучей мыши формой и рогами демон-помощник мой, в темном.
sgn | 18.09.2022 21:35
я, по ходу, последнее время точечно бью по Полине :)))
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