ещё! выкл. сиськи
19.09.2022 16:27 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

700x700, 249 Kb / дракон, жертвы, стрип, комикс, смекалка, Wrong Quest

дракон, жертвы, стрип, комикс, смекалка, Wrong Quest

комментарии
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Лелик | 19.09.2022 16:49
@sgn с позавчерашним, прошедшим! С днюхой! Здоровья тебе и твоим близким!
sgn | 19.09.2022 16:50
Лелик (16:49), позавчерашним. Спасибо. :)
KIKOs | 19.09.2022 16:54
sgn (16:50),

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?
Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

С Днём Рождения, дорогой!!!
Polina | 19.09.2022 17:25
с Днем Рождения, Никита! живи дооолго, светло и тепло! счастья тебе и хорошего здоровья!
sgn | 19.09.2022 17:33
Polina (17:25), Спасибо, Полина. :)

KIKOs (16:54), :) Спасибо.
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