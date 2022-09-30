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30.09.2022 09:37 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Художник Вячеслав Грошев (26.02.1968, Москва), яркий представитель жанра гиперреализма. Учился в художественной школе, затем у преподавателей академии им. Строганова. Возможно, некоторое время там преподавал. В 199х эмигрировал в Канаду, начал рисовать и выставляться уже там. Состоит в Едином реестре Профессионального союза художников России. Работы художника, более известного как "Slava Groshev" сейчас находятся во многих частных коллекциях, в основном в Канаде, США и Европе.
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