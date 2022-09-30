ещё! выкл. сиськи
30.09.2022 13:43 | сиськи от DimaS | комментарии: 2  ↓ 

1000x702, 51 Kb / брюнетка, зонтик, море, дождь

брюнетка, зонтик, море, дождь

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
саныч | 30.09.2022 14:03
Каг в том баянистом анекдоте:

Жена приносит домой новые сережки. Муж:
- Откуда?
- В лотерейку выиграла.
Через некоторое время - новую шубу.
- Откуда?
- В лотерейку выиграла.
Потом - путевку на море.
- Откуда?
- В лотерейку выиграла.
Поехали на курорт. Муж лежит на берегу, пиво пьет. А жена в море плещется, очень долго не выходит. Муж:
- Дорогая, ты бы вышла, погрелась, а то лотерейку застудишь.
buny | 30.09.2022 17:11
льдинок в воде зря не нафотошопили... выражение лица соответствовало бы...
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  17
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 124139 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 187 / 297| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer