ещё! выкл. сиськи
30.09.2022 15:51 | прочее от sgn | комментарии: 3  ↓ 

1280x960, 253 Kb / город Йокосука, префектура Канагава, лестница

город Йокосука, префектура Канагава, лестница

комментарии
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keke | 30.09.2022 15:53
Это историческое наслоение лестниц. Когда-то лестницы были круче и шире...
саныч | 30.09.2022 16:15
Странно, нигде не насрано и не изрисовано.
keke | 30.09.2022 16:29
Автор фото пишет в тивттере про лестницу (гугло перевод с японского):

Лестница чуть южнее Хигаси Урага Роуд, станция Оппама. Не можете подняться по бетонной лестнице? Первоначально это была бетонная лестница, но позже была установлена &#8203;&#8203;стальная лестница, например, чтобы сделать уклон более пологим, и бетонная лестница была убита.
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