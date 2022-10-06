ещё! выкл. сиськи
06.10.2022 12:44 | сиськи&киськи™ от DimaS | комментарии: 4  ↓ 

640x800, 84 Kb / шатенка, кот, кошка, холодильник, газовая плита

шатенка, кот, кошка, холодильник, газовая плита

комментарии
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Moveton | 06.10.2022 13:47
Интересно, зачем ей столько газовых плит? Тем более, что дальняя плотно заставлена и пользоваться ей можно только частично.
DimaS | 06.10.2022 13:48
Moveton (13:47), про коммунальные квартиры слышал? Или про общаги.
Moveton | 06.10.2022 13:50
DimaS (13:48), слышал и даже бывал. Но тогда должна стоять так, чтобы хотя бы духовку можно было открыть.
DimaS | 06.10.2022 13:52
Moveton (13:50), нормально там всё стоит - смотри по плиткам на полу, проход есть.
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