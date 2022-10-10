ещё! выкл. сиськи
10.10.2022 05:08 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

1680x1116, 127 Kb / попа, голая, холодильник, окно, Москва, радиоприемник, телевизор, стол

попа, голая, холодильник, окно, Москва, радиоприемник, телевизор, стол

комментарии
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tuslin | 10.10.2022 05:12
Пластиковые окна не в тему
Moveton | 10.10.2022 10:57
tuslin (05:12), а радиаторы норм?
Vintorezz | 10.10.2022 12:09
Ну так и телевизор с холодильником из разных временных периодов
Moveton | 10.10.2022 12:18
Vintorezz (12:09), осталось узнать задумку автора. Само по себе почему бы и нет? Вон у меня стоит "Днепр". А рядом с ним недавно ещё стоял аналогичный телевизор, пока я его не подарил. Могу и относительно современный монитор из соседней комнаты принести :) При этом окна и радиаторы возраста этого холодильника.
Moveton | 10.10.2022 12:50
Кстати, раз тут одно из главного - это " голаая холодильник", то это уже скорее иное, чем сиськи :D
tuslin | 10.10.2022 12:57
Moveton (10:57), интересные, не видел таких
Moveton | 10.10.2022 13:16
tuslin (12:57), та, вроде, обычный современный стальной радиатор типа https://bt.rozetka.com.ua/ua/q ... tegrale_v11_500x700/p12394125/ Сейчас в новостройки обычно такие и ставят. В сочетании с пластиковыми окнами. Разве что подвод к нему интересный: обе трубы снизу.
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