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11.10.2022 10:26 | картинки от sgn | комментарии: 1  ↓ 

640x621, 135 Kb / шоколад, орех

шоколад, орех

комментарии
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Moveton | 11.10.2022 11:06
Почему-то у меня шоколад и без орехов по пазам ни хрена не ломается. Поэтому воспринимаю их только, как украшение.
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