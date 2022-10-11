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11.10.2022 12:53 | картинки от sgn | комментарии: 8  ↓ 

1218x1624, 325 Kb / Дюдюка Барбидокская, Светлана Шубина

Дюдюка Барбидокская, Светлана Шубина

комментарии
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Moveton | 11.10.2022 13:34
Надо бы определиться тагать такое "Светлана Шубина" или "Шубина Светлана". Или это разные люди?
sgn | 11.10.2022 14:18
Moveton (13:34), так тэг всё равно сравнению строк идёт. то есть если забить Свет или Шубин - выдаст.
Moveton | 11.10.2022 14:20
sgn (14:18), если только одно слово искать, то да, а если просто кликнуть по тагу, то уже со словами в другом порядке не находит.
sgn | 11.10.2022 14:34
Moveton (14:20), [пожимает плечами]
Лелик | 11.10.2022 15:17
Могу предложить "имя фамилия" как и большинство других имен тут
keke | 11.10.2022 15:18
sgn (14:18), он просто намекает на "поправьте теги" ;)
keke | 11.10.2022 15:19
Moveton (13:34), поправил
sgn | 11.10.2022 15:49
keke (15:18), ничего не знаю - мне отключили.
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